Римас Куртинайтис: у нас не самая лучшая ситуация, так как нет ведущих «малышей»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (92:77).

«В данный момент у нас не самая лучшая ситуация, так как нет ведущих «малышей» — троих разыгрывающих, то есть нашей основы. Команда была сделана на Алексее Шведе, вокруг него мы собирали состав, а в отсутствие еще МакКоллума и Йовича нам приходится многое менять. Я рад сегодняшней победе. Готовились как к финалу, потому что после двух поражений подряд не так легко играть, особенно на выезде. Мы знаем, как тяжело бывает в Красноярске, потому что здесь у нас всегда были проблемы. Сегодня же матч сложился неплохо: хорошо стартовали, но при первых заменах упустили контроль за игрой. Хорошо, что собрались. Думаю, мы солидно довели встречу до конца, и в четвертой четверти особых сомнений [кто победит] уже не было. Мы контролировали игру, при этом хотелось бы получше провести последние минуты, когда со скамейки подняли пару молодых игроков. Мы вели 23 очка, закончили «+15», однако я дорожу каждой минутой и каждым броском, и в этом плане нам надо еще поработать. Мы лучше можем сыграть в защите и на подборе, однако плюс в том, что сегодня мы не совершили 20 потерь, при этом сделали 26 результативных передач, хотя до этого было 18, потому что, повторюсь, не хватает разыгрывающих. Сегодня мы уже больше играли как команда, а не отдельные баскетболисты, поэтому результат на лицо», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».