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Матч украинских клубов завершился массовой дракой команда на команду

Матч украинских клубов завершился массовой дракой команда на команду
Баскетбол 0

Товарищеский матч между клубами украинской Суперлиги “Одесса” и “Тернополь” завершился массовой дракой в четвёртой четверти.

Центровой «Тернополя» Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове защитника “Одессы” Юрия Кондракова. За Кондракова вступился партнёр по команде, американский новичок клуба Баден Джаксен. В итоге потасовка Джаксена с Сандулом переросла в массовую драку.

Судьи приняли решение не доигрывать матч, встреча была завершена досрочно за пять минут до конца игрового времени при счёте 66:64 в пользу «Тернополя».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Старт нового сезона украинской Суперлиги по баскетболу запланирован на начало октября 2020 года.

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