Матч украинских клубов завершился массовой дракой команда на команду
Товарищеский матч между клубами украинской Суперлиги “Одесса” и “Тернополь” завершился массовой дракой в четвёртой четверти.
Центровой «Тернополя» Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове защитника “Одессы” Юрия Кондракова. За Кондракова вступился партнёр по команде, американский новичок клуба Баден Джаксен. В итоге потасовка Джаксена с Сандулом переросла в массовую драку.
Судьи приняли решение не доигрывать матч, встреча была завершена досрочно за пять минут до конца игрового времени при счёте 66:64 в пользу «Тернополя».
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Старт нового сезона украинской Суперлиги по баскетболу запланирован на начало октября 2020 года.
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