Эксперт: прекратите унижать Леброна Джеймса. Он – лучший игрок НБА

Аналитик НБА Шэннон Шарп раскритиковал «Лос-Анджелес Клипперс» и призвал отдать должное форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Если вы фанат «Клипперс», я не хочу слышать, как вы говорите о кольце или мяче, в следующем году. Я не хочу ничего слышать о том, что Леброн Джеймс получил перерыв из-за коронавируса. Потому что знаете что? У всех остальных игроков НБА был такой же перерыв, что и у Леброна Джеймса. Теперь вам нужно отдать должное Леброну и понять, за чем вы наблюдаете. Прекратите унижать Леброна. «Он не лучше этого, он не лучше того». Что ж, сейчас он лучший игрок НБА. Эти парни сделали то, что они сделали, мы не можем это отнять, но и не должны пытаться. Но отдайте ему должное. Вы все видели, что он сделал. Мистер Трипл-дабл приехал в «пузырь», он долгое время находился на карантине, и ему пора было выйти оттуда. 38 очков, 16 подборов и 10 передач. Он сделал это», — приводит слова Шарпа Fadeaway World.