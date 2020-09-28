Суперзвёзды «Голден Стэйт» отреагировали на шестой подряд выход Андре Игуодалы в финал НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и его одноклубник атакующий защитник Клэй Томпсон отдали должное форварду «Майами Хит» Андре Игоудале, который примет участие в шестом подряд финале НБА.
В финале НБА сезона-2019/2020 «Майами» Игуодалы сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс». Предыдущие пять лет Андре участвовал в финальной серии в качестве игрока «Уорриорз» и выиграл три чемпионских титула.
«Мой брат! Поздравляю», — написал Карри в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«Всё, что я делаю, — побеждаю, несмотря ни на что». Андре, прими поздравления от семьи», — написал Томпсон в «сториз» своей соцсети.
36-летний Игуодала расстался с «Уорриорз» прошлым летом. Клуб вынужденно обменял опытного игрока в «Мемфис Гриззлиз», чтобы освободить пространство в платёжной ведомости.
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