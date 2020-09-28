Дуайт Ховард раскрыл суть разговора с Коби Брайантом после поражения в финале НБА-2009

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал о разговоре с легендарным Коби Брайантом после проигрыша в финале НБА 2009 года. Тогда «Лейкерс» Брайанта обыграли «Орландо Мэджик» Ховарда.
«Что мне делать, чтобы стать лучше?» — спрашивал я Коби. Он сказал: «Что ты имеешь в виду? Ты уже один из лучших в мире. Ты о чём? Продолжай делать то, что делаешь, продолжай усердно играть. Работай над бросками в прыжке, учись попадать от щита». Я сказал: «А сколько бросков ты делаешь за день?» Он ответил, что делал 1000 бросков в день.
Вот чем я начал заниматься: бросать и делать 1000 бросков в прыжке в день. А в следующем году стал вторым в гонке за MVP, позади Деррика Роуза. Никогда этого не забуду. Причина, по которой он сказал «делай это», заключалась не в том, что он хотел, чтобы я выполнял броски в прыжке, а в большей степени из-за желания видеть прогресс», — приводит слова Ховарда The Athletic.
- 28 сентября 2020
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