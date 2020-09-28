Шакил О'Нил высказал мнение о главном тренере «Майами» Эрике Споэльстре

Легенда НБА Шакил О'Нил уважительно высказался о главном тренере «Майами Хит» Эрике Споэльстре, который вывел команду в финал НБА в сезоне-2019/2020.

«Начинал как видеокоординатор «Майами Хит», а теперь вышел в пятый финал НБА в качестве главного тренера. Воздайте должное Эрику Споэльстре», — написал О'Нил на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».

В финале НБА «Майами» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает бывший подопечный Эрика Споэльстры по «Хит» Леброн Джеймс. В 2012 и 2013 годах «Майами» под руководством Споэльстры стал чемпионом НБА, когда лидерами клуба были представители «Большого трио» Джеймс, Дуэйт Уэйд и Крис Бош.