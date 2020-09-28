Андре Игуодала отреагировал на пятое противостояние с Леброном Джеймсом в финале НБА

Форвард «Майами Хит» Андре Игуодала поделился мнением о предстоящем противостоянии с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в финале НБА.
«Нужно понимать, что играете против величайшего таланта. Он заставит заплатить, если сделаете ошибку. Нужно просто пытаться безошибочно играть в баскетбол. Заставьте Леброна попасть в уязвимые ситуации, когда чувствуете, что получили преимущество, будь то бросок, пас или когда он защищается», — приводит слова Игуодалы The Undefeated.
Игуодала и Джеймс противостояли в финалах НБА в 2015–2018 годах. Игуодала выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», а Джеймс — за «Кливленд Кавальерс». В 2015 году Андре был признан MVP финальной серии за уверенную игру в защите против Леброна. Через год аналогичную награду получил Джеймс, поставив Игуодале знаменитый блок-шот в седьмом матче финальной серии.
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