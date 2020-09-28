«Локомотив-Кубань» назначил нового капитана

Тренерский штаб «Локомотива-Кубань» принял решение назначить капитаном команды в сезоне-2020/2021 Станислава Ильницкого, сообщает клуб на официальном сайте. Помощником капитана будет Мантас Калниетис.

Станислав Ильницкий перешёл в «Локомотив» перед стартом сезона-2017/2018. В составе красно-зелёных провёл 109 матчей во всех турнирах. Вместе с «Локо» выиграл Кубок России и был финалистом Еврокубка.



В первом матче сезона-2020/2021 против «Зелена Гуры» дебютировал на капитанском мостике, набрал 10 очков, сделал 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.



«Приняли решение назначить капитаном в этом сезоне Станислава Ильницкого. Харизматичный игрок, объединяет всю команду, человек с большим сердцем, настоящий капитан. Стас прибавляет с каждым годом, качественно отработал предсезонную подготовку, хорошо взаимодействует с игроками. Всегда выкладывается максимально в защите, с первой же игры этого сезона стало заметно, что он значительно добавил агрессии и в атаке, став брать больше ответственности на себя в важные моменты. Очень рад, что Стас будет нашим новым капитаном. Помощником капитана выбрали Мантаса Калниетиса, которого можно назвать старожилом команды. Умный игрок, пользуется большим уважением партнёров по команде. Благодаря Стасу и Мантасу в раздевалке всегда позитивная атмосфера, что очень важно для командной «химии». Будем вместе идти к поставленным на сезон целям и играть на победу в каждом матче», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин.



«Спасибо за доверие руководству клуба, тренерскому штабу и игрокам. Для меня это новый вызов, к которому отношусь максимально ответственно. Продолжу отдавать всего себя игре, буду всячески поддерживать молодых игроков, постараюсь стать настоящим капитаном как на площадке, так и в раздевалке. Своим примером буду заряжать команду на достижение поставленных целей на сезон. Отдельно спасибо болельщикам, которые поддерживают нас в каждом матче. Сейчас сложная ситуация, трибуны, к сожалению, не могут быть заполнены полностью, но мы ждем вас на каждом матче и очень благодарны за поддержку. Вместе с вами мы сможем сделать многое в этом сезоне», — сказал Ильницкий.