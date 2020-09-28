Самый дорогой игрок Европы впервые отметился нулём в графе результативности за «Барселону»

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич не набрал ни одного очка в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Бильбао» (82:64).
За 17 минут на площадке Миротич набрал 3 подбора и 1 передачу. Тяжёлый форвард сделал по одной неточной попытке с двухочковой и трёхочковой дистанций. «Ноль» в графе результативности Миротича случился впервые с лета 2019 года, когда он вернулся в Европу из НБА. 29-летний баскетболист сыграл в 61 матчах Евролиги и чемпионата Испании за «Барселону», установив минимум результативности 7 очков. Средний показатель результативности Миротича в прошлом сезоне Евролиги составил 19 очков, даже в самых неудачных матчах Никола набирал как минимум 10 очков.
В последний раз Миротич, получающий рекордные для европейского баскетбола $ 5,4 млн в год и недавно продливший контракт с «Барселоной» до 2025 года, уходил с площадки без набранных очков в форме «Милуоки Бакс» 23 мая 2019 года в матче плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (99:105).
Напомним, 1 октября «Барселона» дома примет ЦСКА в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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