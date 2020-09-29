Легендарный Фил Джексон и экс-игрок сборной России могут возглавить «Клипперс»

11-кратный чемпион НБА во главе «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Джексон может стать новым главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает Sports Illustrated.



«Клипперс» ищут главного тренера после увольнения Дока Риверса. 75-летний Джексон не работал в НБА с 2017 года после увольнения с поста президента «Нью-Йорк Никс». По данным источника, Джексон является краткосрочной опцией для «Клипперс», учитывая возраст специалиста.



«Клипперс» также могут рассмотреть кандидатуры Тайрона Лю, Джеффа Ван Ганди, Сэма Касселла, Чонси Биллапса, Марка Джексона, Стэна Ван Ганди, Майка Д'Антони, Нэйта Макмиллана, Кенни Аткинсона, Элвина Джентри, Джейсона Кидда и бывшей баскетболистки сборной Россиии Бекки Хэммон, которая занимает пост помощника Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс».