Смит: давайте говорить на чистоту. Король Джеймс будет коронован в четвертый раз

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что у «Майами Хит» нет шансов обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом в финале НБА.

«Давайте говорить на чистоту. «Хит» будут играть против Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Я ценю Бэма Адебайо. Он набрал рекордные в карьере 32 очка и 14 подборов в матче с «Бостоном». Мы видели, что сделал Джимми Батлер со своими 22 очками. Мы видели, как Тайлер Хирро вышел, забил трёхочковый и в итоге набрал 19 очков. Мы видели, как Данкан Робинсон стал специалистом по дальним броскам. Но вам предстоит противостоять команде «Лос-Анджелес Лейкерс», у которой действительно есть элитная защита с талантливыми игроками, способными бросать трёхочковые. У них есть Рэджон Рондо, который является чемпионом и показывает звёздный баскетбол. И затем вы добавляете к этому лучший дуэт в баскетболе — Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Они должны быть фаворитами. «Майами» не должен их обыгрывать.



Насколько мне известно, все шансы складываются против «Хит», и это правильно, потому что, черт возьми, они не могут победить Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Когда все будет сказано и сделано, предполагается, что король Джеймс будет коронован в четвёртый раз за его выдающуюся карьеру», — приводит слова Смита Fadeaway World.