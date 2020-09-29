В Калифорнии приняли новый закон из-за крушения вертолёта Коби Брайанта

Штат Калифорния утвердил новый закон, вызванный крушением вертолёта, в результате которого погиб легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и ещё восемь человек, сообщает ESPN.

Согласно новому постановлению, несанкционированное фото умерших людей на месте преступления или аварии является правонарушением. Норматив вступит в силу 1 января. Нарушение будет наказываться штрафом на сумму до $ 1 тыс. за любые фотографии, кроме официальных снимков для нужд правоохранительных органов.

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.



Ранее вдова Брайанта Ванесса приняла решение подать в суд на ряд лиц, которые нелегально завладели посмертными фотографиями супруга и их дочери Джианны.