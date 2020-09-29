Док Риверс отреагировал на увольнение из «Клипперс»

Док Риверс сделал заявление после увольнения с оста главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс».
«Спасибо «Клипперс» за то, что предоставили мне возможность быть тренером команды. Благодарен за всю поддержку, которая помогла мне поставить франшизу на победный путь. Когда я принялся за эту работу, моими целями были превращение клуба в побеждающую баскетбольную организацию и привлекательное место для свободных агентов, а также завоевание титула чемпиона НБА. Мне удалось выполнить большинство поставленных целей, но всё-таки не все из них.
Несмотря на разочаровывающее завершение этого сезона, вы совсем рядом и я знаю, на что способна команда с вашей поддержкой. Выражаю благодарность всем игрокам, тренерам и персоналу клуба за то, что помогли добиться нынешнего уровня. Самое главное, спасибо болельщикам. Мы через многое прошли. Я благодарен за время, проведенное здесь», – написал Риверс на своей странице в «Твиттере».
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