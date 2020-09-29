Перкинс: старики застряли в прошлом. Вы все хейтеры — Леброн и Джордан на одном уровне

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс обратился к журналистам ESPN Стивену Эй Смиту, Максу Келлерману и критикам форвада «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которые ставят его ниже легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана в дискуссии о величайшем баскетболисте в истории.

«Старики застряли в прошлом. Вы не можете изменить их мнение. Стивен и Макс застряли в прошлом, они всё продолжают «хейтить» Леброна. Если бы я спорил со своим дедом и некоторыми из его друзей, они бы называли величайшими Карима Абдул-Джаббара, Уилта Чемберлена, Билла Расселла. Майкл Джордан никогда не был бы упомянут в разговоре.



Берём эпоху 10 лет спустя. Теперь я говорю со Стивеном Эй Смитом и Максом Келлерманом. И вдруг величайшим оказывается Джордан. Вы никогда не окажете должной поддержки молодому поколению, потому что всех «хейтите». Майкл Джордан и Леброн Джеймс сидят за одним обеденным столом — разрыва между ними нет!», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.