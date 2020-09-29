«Нью-Йорк» присмотрел суперзвёздную цель на межсезонье
«Нью-Йорк Никс» перед межсезоньем рассматривает вариант с обменом Джона Уолла из «Вашингтон Уизардс», сообщает Pickandroll со ссылкой на Bleacher Report.
По информации источника, «Никс» готовы предложить в обмен на Уолла целый пакет опций, который будет включать переход экс-форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиуса Рэндла и бывшего игрока «Чикаго Буллз» Бобби Портиса.
Напомним, Уолл получил серьёзное повреждение в феврале 2019 года. По словам баскетболиста, он упал дома. В начале января перенёс операцию на пятке.
В регулярном чемпионате-2018/2019 Джон принял участие в 32 поединках. В них он набирал 20,7 очка, собирал 3,6 подбора, совершал 8,7 результативной передачи и выполнял 1,5 перехвата за 34,5 минуты игрового времени за матч.
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