Владелец «Клипперс» Баллмер прокомментировал увольнение Риверса

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер поблагодарил бывшего главного тренера команды Дока Риверса за работу.



«Док был потрясающим тренером для «Клипперс», невероятным амбассадором и опорой в неспокойные времена. Он выиграл чертовски много игр и заложил основу для этой франшизы», — приводит слова Баллмера Clutch Points.



Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда показала результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвёздами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.



В этом году «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество 3-1. Риверс уже трижды за карьеру проиграл серии, в которых его команда вела 3-1. Это абсолютный антирекорд в истории НБА, поскольку ни один другой тренер не делал этого более одного раза.

Док Риверс отреагировал на увольнение из «Клипперс»