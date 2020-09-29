Три клуба НБА претендуют на назначение Дока Риверса после его увольнения из «Клипперс»

После ухода Дока Риверса с поста главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» интерес к специалисту проявляют сразу три клуба НБА, сообщает Clutch Points.



Риверс входит в шортлист кандидатов на роль наставника «Хьюстон Рокетс». Команда активно ищет замену ушедшему Майку Д'Антони. По информации источника, «Рокетс» готовы пригласить не только самого Риверса, но и его помощников из «Клипперс».



Также кандидатурой Риверса интересуются в «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Филадельфии Сиксерс».

Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда показала результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвёздами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.