Джейсон Тейтум: я не знаю, что будет с моим новым контрактом

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что ещё не задумывался о возможности подписания нового контракта с клубом, так как был сосредоточен на текущем сезоне.

«Я не знаю, что будет с моим новым контрактом. Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Я даже не думал об этом, был сосредоточен на сезоне, а не на контракте. Руководство и мой агент обсудят это. Мы только что проиграли серию. Все, о чём я сейчас думаю, — это о парнях в раздевалке и о матче. Всё остальное меня не особо беспокоит. У нас был прекрасный сезон. Думаю, мы проделали отличную работу. Хочу поблагодарить всех своих партнёров за этот весёлый сезон», — приводит слова Тейтума Pickandroll.



«Бостон Селтикс» выбыл из розыгрыша плей-офф НБА, уступив в финале Восточной конференции «Майами Хит» со счётом 2-4.