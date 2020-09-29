«Арсенал» снялся с сезона из-за отсутствия финансирования

Тульский «Арсенал» пропустит предстоящий сезон из-за отсутствия финансирования, баскетбольный клуб снялся с розыгрыша Суперлиги-2 и Кубка России.



«Уважаемые наши болельщики, а также поклонники лучшей игры с мячом! К сожалению, нам приходится объявить, что ввиду отсутствия финансирования на предстоящий сезон баскетбольный клуб «Арсенал» вынужден пропустить очередной розыгрыш чемпионата России по баскетболу в рамках Суперлиги-2, а также Кубок России.



Руководство клуба боролось за команду до самого последнего момента, но увы…



Спасибо всем тем, кто болел за нас, кто поддерживал наших парней вопреки всему! Также хотим выразить особую благодарность администрации Тульской области и губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, под чьим пристальным вниманием тульский баскетбол и «Арсенал» в частности провёл продуктивные четыре года.



Мы вернёмся! Вернёмся ещё сильнее и продолжим играть и бороться за наших болельщиков, а также делом доказывать, что большой баскетбол должен быть в нашем с вами регионе!



Спасибо за вашу любовь и эмоции!» — говорится в заявлении на сайте клуба.