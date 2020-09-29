Журналистка попросила фана «Хит» надеть маску, но тут же сняла её из-за оскорбления Трампа

В США просьба журналистки, попросившей фаната «Майами Хит» надеть максу, едва не спровоцировала политический скандал.
Инцидент произошёл после победы «Майами Хит» в финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс». Журналистка брала комментарии у людей на улице, один из молодых людей согласился дать интервью, однако у него на лице не было защитной маски. Девушка попросила парня надеть её, однако тут же пожалела об этом. На маске болельщика «Хит» крупными буквами было написано оскорбление в адрес действующего президента США Дональда Трампа. Вдобавок молодой человек попытался акцентировать внимание на непристойной надписи, специально указав на неё пальцем.
Журналистка, поняв, чем может обернуться ситуация, сама сняла маску с молодого человека. Однако кадры попали в прямой эфир, а потом разлетелись по социальным сетям.
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