Данстон: никогда не видел, чтобы кто-то доминировал так, как Ларкин

Капитан «Анадолу Эфес» Брайант Данстон поделился мнением об игре своего одноклубника Шейна Ларкина в минувшем сезоне.
«Можно ли сказать, что игра Ларкина в прошлом сезоне была одной из лучших в истории Евролиги? Безусловно. Я ещё никогда не видел, чтобы кто-то доминировал так, как Ларкин. Он играл просто удивительным образом. Каждый наслаждался его выступлением.
Когда мы проводили так большие матчи, у нас были поводы для празднования. Мы были частью чего-то невероятного, команды, игрой которой можно было наслаждаться.
Каким будет главное препятствие для «Анадолу» в следующем сезоне? Важно сохранить тот невероятный уровень игры, который был нам присущ в последние годы. Конечно, мы не будем недооценивать кого-либо из конкурентов», — цитирует Данстона Eurohoops.
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