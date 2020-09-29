Евролига выбрала два приоритетных клуба для выдачи постоянной лицензии

Президент Евролиги Жорди Бартомеу провёл телеконференцию, посвящённую старту нового сезона. Во время мероприятия Бартомеу высказался о создании «закрытой лиги», в которой бы принимали участие 24 команды.
«Я никогда не говорил, что мне хочется создать лигу с 24 командами. Мы хотим развивать бизнес. Следующим шагом для нас будет выдача постоянных лицензий «Баварии» и «Виллербану».
Нам необходимо принять какие-то критерии выдачи лицензий. Но пандемия коронавируса привела к задержке.
Франция и Германия являются очень важными для нас рынками. «Виллербан» и «Бавария» прогрессируют не только в игровом, но и в финансовом плане. Мы этого и ожидали. Эти два клуба сейчас являются главными кандидатами. В дальнейшем мы можем выдать лицензии командам из Франции, Италии и Великобритании», — цитирует Бартомеу Eurohoops.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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