Побирающийся на улице экс-игрок НБА Уэст ляжет в реабилитационный центр
Экс-игрок НБА Делонте Уэст пройдёт лечение в реабилитационном центре в американском штате Флорида, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Уэста недавно заметили за попрошайничеством на улицах Далласа. Страдающий от биполярного расстройства баскетболист в последнее время неоднократно попадал в неприятные инциденты. В январе в Сети опубликовали видео с его избиением на дороге.
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан обратился к матери игрока Дельфине Эддисон и спросил, чем может помочь. Эддисон попросила Кьюбана найти Уэста. Владелец «Маверикс» подобрал Делонте на одной из заправочных станций и отвёз к своей семье.
Выбранный под 24-м пиком драфта-2004 Уэст провёл в НБА восемь сезонов.
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