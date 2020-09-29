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Побирающийся на улице экс-игрок НБА Уэст ляжет в реабилитационный центр

Побирающийся на улице экс-игрок НБА Уэст ляжет в реабилитационный центр
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок НБА Делонте Уэст пройдёт лечение в реабилитационном центре в американском штате Флорида, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Уэста недавно заметили за попрошайничеством на улицах Далласа. Страдающий от биполярного расстройства баскетболист в последнее время неоднократно попадал в неприятные инциденты. В январе в Сети опубликовали видео с его избиением на дороге.

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан обратился к матери игрока Дельфине Эддисон и спросил, чем может помочь. Эддисон попросила Кьюбана найти Уэста. Владелец «Маверикс» подобрал Делонте на одной из заправочных станций и отвёз к своей семье.

Выбранный под 24-м пиком драфта-2004 Уэст провёл в НБА восемь сезонов.

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