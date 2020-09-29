Роуз высмеял Дональда Трампа, потратившего $ 70 тыс. на уход за волосами

Аналитик НБА Джален Роуз посмеялся над президентом США Дональдом Трампом, потратившим $ 70 тыс. на уход за волосами за последний год.

«Настроение при осознании того, что списать $ 70 тысяч своему стилисту законно», — написал Роуз на своей странице в «Твиттере».

Трамп подвергся критике общестенности после недавней статьи New York Times, в которой рассказывается о его тратах. Расходы президента США на уход за волосами были выявлены после анализа его налоговой декларации.

Джален Роуз ранее постоянно высказывался о проблеме системного расизма в США. Роуз является одним из самых активных критиков Дональда Трампа. Роуз негативно относится к нынешней администрации и призывает не голосовать за Трампа на президентских выборах.