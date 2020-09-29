Роуз высмеял Дональда Трампа, потратившего $ 70 тыс. на уход за волосами
Аналитик НБА Джален Роуз посмеялся над президентом США Дональдом Трампом, потратившим $ 70 тыс. на уход за волосами за последний год.
«Настроение при осознании того, что списать $ 70 тысяч своему стилисту законно», — написал Роуз на своей странице в «Твиттере».
Трамп подвергся критике общестенности после недавней статьи New York Times, в которой рассказывается о его тратах. Расходы президента США на уход за волосами были выявлены после анализа его налоговой декларации.
Джален Роуз ранее постоянно высказывался о проблеме системного расизма в США. Роуз является одним из самых активных критиков Дональда Трампа. Роуз негативно относится к нынешней администрации и призывает не голосовать за Трампа на президентских выборах.
- 29 сентября 2020
-
19:43
-
19:30
-
19:24
-
18:50
-
17:36
-
16:35
-
16:13
-
16:04
-
15:55
-
14:32
-
13:36
-
13:07
-
12:59
-
11:21
-
10:24
-
10:06
-
09:53
-
09:35
-
09:25
-
09:05
-
08:57
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:32
-
08:29
-
08:23
-
00:43
-
00:35
-
00:22
-
00:07
- 28 сентября 2020
-
21:52
-
21:29
-
20:48
-
20:41
Партнерский контент