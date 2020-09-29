Леброн набрал больше очков и подборов, чем Кавай и Джордж в последней игре с «Наггетс»
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс внёс большой вклад в победу своей команды в решающий матч серии финала Западной конференции с «Даллас Наггетс». Встреча закончилась со счётом 117:107. Джеймс набрал 38 очков, 16 подборов и 10 передач.
В предыдущем раунде плей-офф НБА «Наггетс» прошли «Лос-Анджелес Клипперс». И в заключительном матче серии лидеры «Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж вместе взятые набрали меньше очков, подборов и ассистов, чем Леброн.
Так, в седьмом матче Леонард набрал 14 очков при 6 подборах и 6 передачах. Джордж добавил 10 очков при 4 подборах и 2 передачах.
Чемпионский титул «Лейкерс» теперь оспорят с «Майами Хит». Клуб из Флориды в финале Восточной конференции победил «Бостон Селтикс» (4-2).
Кавай Леонард и Пол Джордж спровоцировали беспорядок в раздевалке «Клипперс»
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