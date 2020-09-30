Джини Басс: Леброн навсегда оставил след в «Лейкерс». Самый уникальный человек в НБА

Основной владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс поделилась мнением о лидере команды Леброне Джеймсе. По мнению Басс, Джеймс уже оставил огромный след в истории клуба, хоть и провёл в «Лейкерс» лишь два сезона.
«Я надеюсь, что он будет выступать за «Лейкерс» ещё долгие годы. Но в любом случае он уже навсегда оставил большой след в истории организации и моей жизни. Он — человек, которого я считаю сокровищем. И я буду защищать его.
Просто наслаждаюсь его игрой и тем, как он влияет на одноклубников, помогая им показывать лучшие качества. Он действительно является самым уникальным человеком в НБА.
Я очень горжусь тем, что он выступает за нашу команду. Он принадлежит истории клуба и помогает вернуть франшизу на те места, где она должна быть», — приводит слова Басс The Athletic.
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