Леброн Джеймс высказался о всех предыдущих поражениях в финале НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражения в финалах НБА, в которых он принимал участие.
«У меня никогда не было проблем ни с одной из команд, в составе которых я играл в финалах. Я всегда был уверен, что мы можем победить. Если ты выходишь в финал и чувствуешь неуверенность или что ты недостаточно готов, то кто-то вообще? Когда моя команда проигрывала, выигрывала лучшая команда. Потому что они лучше играли, были лучше подготовлены. Когда я побеждал — лучше была моя команда. Всё просто. Я не собираюсь рассуждать о моём великом таланте», — приводит слова Леброна Fadeawayworld.
Леброн Джеймс — трёхкратный чемпион НБА. В 2012 и 2013 году он выиграл лигу в составе «Майами Хит», в 2016-м — в составе «Кливленд Кавальерс».
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