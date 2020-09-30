Скотти Пиппен — о «пузыре»: это не баскетбол НБА

Легенда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что баскетбол в «пузыре» НБА кардинально отличается от игры в обычных условиях.

«Что ж, буду честен. Это не баскетбол НБА. Это не тяжёлая работа. Это не путешествия. Это не фанаты. Это не отвлекающие факторы. На самом деле для меня это тренирочочные матчи. Игроки ходят в спортзал. Да, у тебя уже есть команда. Вы тренируетесь вместе. Но это больше похоже на баскетбольный тренировочный матч, потому что на трибунах нет болельщиков. Так что нет отвлекающих факторов. Настоящего шума нет. Знаете, на игроков нет давления. Яркий пример: я посмотрел на игру Рэджона Рондо. Рондо не забил трёхочковые за всю свою карьеру в НБА. Теперь, внезапно, в „пузыре“ он забивает 50% из-за дуги. Я даже статистику не проверял.



«Пузырь» позволяет сделать игру такой простой, потому что Рондо не может забить на арене, где у вас есть ощущение давление. Есть много вещей, которые усложняют НБА. «Пузырь» облегчает мне жизнь в НБА. Нет путешествий. Не нужно убиваться. Вы спите в одной постели каждую ночь. Вы идёте в спортзал. Вам не нужно ехать на автобусе 25-50 минут до арены. Вам, вероятно, даже не придётся сидеть на арене два часа перед игрой, разговаривать со СМИ, разбираться со всеми посторонними вещами, в которые они пытаются вас втянуть, чтобы отвлечь. Знаете, никто не смотрит на команду так уж пристально. Так что это другая игра, но очень интересная", — цитирует Пиппена Business Insider.