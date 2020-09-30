Аллен обвинил Леонарда и Джорджа в провале «Клипперс»

Экс-игрок НБА Тони Аллен выразил мнение, что в провальном сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» виноваты звёздные форварды Кавай Леонард и Пол Джордж, а не только главный тренер Док Риверс.
«Пол Джордж и Кавай Леонард просто не выступили на должном уровне. У „Клипперс“ есть лучшие защитники в лиге — Джордж, Леонард и Патрик Беверли. Несмотря на это, они позволили „Наггетс“продолжать набирать очки. Джамал Маррей был великолепен. Он мог бы получить выгодный контракт только из-за этой серии. Тот факт, что Леонард и Джордж не проводили много времени на площадке с товарищами по команде, стал главной причиной их поражения. Команда заходит настолько далеко, насколько хорошо играют звёзды. Звезды „Клипперс“ ничего не показали», — приводит слова Аллена Clutch Points.
«Клипперс» уступили «Денвер Наггетс» (3-4) во втором раунде плей-офф НБА, после чего главный тренер Док Риверс был уволен.
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