Уайтсайд — о дебатах Трампа и Байдена: к чёрту Америку. Я уезжаю на Гавайи

Игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Хассан Уайтсайд прокомментировал дебаты действующего президента США Дональда Трампа и его оппонента Джо Байдена.

«Я не выдержу этого ещё четыре года. К чёрту Америку, бро, я уезжаю на Гавайи», — написал Уайтсайд в своём «твиттере».

Позже игрок заявил, что его сообщение является фейком, сделанным с помощью фотошопа.

Многим игрокам НБА не понравилось поведение Трампа из-за постоянных попыток действующего президента США прервать или перекричать оппонента и ведущего. Модератор дебатов ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в течение всего эфира пытался перевести дискуссию в нормальный диалог. Байден во время выделенных ему минут обратился к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнёшься?» Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун».