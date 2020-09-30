Джей Ар Смит: я не играю, но снова получу перстень

Игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит пошутил на тему того, что ему достаётся мало игрового времени в матчах команды. Напомним, «Лейкерс» вышли в финал НБА, где сразятся с «Майами Хит».

«Чувак, ты даже не играешь», — написал подписчик под одним из постов Смита в «Инстаграме».

«Ага, но я всё равно получу перстень», — ответил баскетболист, выразив таким образом уверенность, что «Лейкерс» победят «Майами» в финальной серии.

Первый титул Смит завоевал в 2016 году, выступая за «Кливленд Кавальерс». Тогда, как и сейчас, одним из его партнёров по команде был Леброн Джеймс.

Первый матч финальной серии НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября мск.