Джей Ар Смит: я не играю, но снова получу перстень
Игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит пошутил на тему того, что ему достаётся мало игрового времени в матчах команды. Напомним, «Лейкерс» вышли в финал НБА, где сразятся с «Майами Хит».
«Чувак, ты даже не играешь», — написал подписчик под одним из постов Смита в «Инстаграме».
«Ага, но я всё равно получу перстень», — ответил баскетболист, выразив таким образом уверенность, что «Лейкерс» победят «Майами» в финальной серии.
Первый титул Смит завоевал в 2016 году, выступая за «Кливленд Кавальерс». Тогда, как и сейчас, одним из его партнёров по команде был Леброн Джеймс.
Первый матч финальной серии НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября мск.
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