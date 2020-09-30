Джимми Батлер высказался о возможном переходе в «Лейкерс»

Лидер клуба «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал вариант с его переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, эти два клуба сразятся в финальной серии НБА сезона-2019/2020.

По словам Батлера, он никогда не думал о переходе в «Лейкерс», особенно после того, как ознакомился с менеджментом «Майами» и пообщался с главным тренером клуба Эриком Споэльстрой.

«У нас очень хорошая команда, и меня не волнует, думал ли кто-то, что мы окажемся здесь (в финале. — Прим. «Чемпионата»). Уверен, даже сейчас никто не верит, что мы победим в чемпионате», — приводит слова Батлера Pick and Roll.

Первый матч финальной серии НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября мск.