В Беларуси задержали известную баскетболистку Левченко. Она критиковала Лукашенко

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко задержана за административное правонарушение, она доставлена в милицию. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич.
По информации издания «Наша Нива», спортсменка была задержана в аэропорту Минска, откуда вылетала на плановое лечение и реабилитацию. Левченко связалась с адвокатом и сообщила, что она задержана в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
Входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта — Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
- 30 сентября 2020
-
11:13
-
11:12
-
11:10
-
10:04
-
09:12
-
09:04
-
08:53
-
08:51
-
08:43
-
08:43
-
08:33
-
08:30
-
08:06
-
08:00
-
00:29
- 29 сентября 2020
-
22:52
-
22:01
-
21:46
-
21:28
-
20:45
-
19:43
-
19:30
-
19:24
-
18:50
-
17:36
-
16:35
-
16:13
-
16:04
-
15:55
-
14:32
-
13:36
-
13:07
-
12:59
-
11:21
-
10:24