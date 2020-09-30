В Беларуси задержали известную баскетболистку Левченко. Она критиковала Лукашенко

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко задержана за административное правонарушение, она доставлена в милицию. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич.

По информации издания «Наша Нива», спортсменка была задержана в аэропорту Минска, откуда вылетала на плановое лечение и реабилитацию. Левченко связалась с адвокатом и сообщила, что она задержана в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.

Входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта — Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.