Скотти Пиппен высказал мнение о финале НБА «Лейкерс» — «Майами»

Легендарный баскетболист Скотти Пиппен предположил, что у «Майами Хит» будет преимущество в финальной серии НБА, несмотря на то что фаворитом считают «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это будет отличная серия. Мне кажется, что у «Майами» будет небольшое преимущество. Многие не замечают, насколько хорошо они играют. У команды свой стиль. «Лейкерс» сильны в обороне, но «Майами», думаю, готов к этому вызову.

Не принижаю достоинств «Лейкерс» и Леброна, который на пороге своего 10-го финала. Но ему надо доказать, что он способен вести команду в одиночку. Энтони Дэвис показал, что он важнее для команды в нападении. У «Майами» больше атакующего оружия, которое они смогут использовать против «Лейкерс», — приводит слова Пиппена Clutch Points.