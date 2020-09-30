Скотти Пиппен высказал мнение о финале НБА «Лейкерс» — «Майами»
Легендарный баскетболист Скотти Пиппен предположил, что у «Майами Хит» будет преимущество в финальной серии НБА, несмотря на то что фаворитом считают «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Это будет отличная серия. Мне кажется, что у «Майами» будет небольшое преимущество. Многие не замечают, насколько хорошо они играют. У команды свой стиль. «Лейкерс» сильны в обороне, но «Майами», думаю, готов к этому вызову.
Не принижаю достоинств «Лейкерс» и Леброна, который на пороге своего 10-го финала. Но ему надо доказать, что он способен вести команду в одиночку. Энтони Дэвис показал, что он важнее для команды в нападении. У «Майами» больше атакующего оружия, которое они смогут использовать против «Лейкерс», — приводит слова Пиппена Clutch Points.
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