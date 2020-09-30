Мещеряков: позорники задерживают самых достойных людей этой страны

Белорусский баскетболист Никита Мещеряков отреагировал на задержание известной баскетболистки Елены Левченко. Ранее стало известно, что Левченко, которая выступала против президента Беларуси Александра Лукашенко, задержана за административное правонарушение и доставлена в милицию.

«Позорники задерживают самых достойных людей этой страны. Спортсмены, самое время проявить нашу солидарность. Один за всех и за одного!» — написал Мещеряков в «сториз» своего «инстаграма».

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.