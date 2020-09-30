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Мещеряков: позорники задерживают самых достойных людей этой страны

Мещеряков: позорники задерживают самых достойных людей этой страны
Баскетбол 0

Белорусский баскетболист Никита Мещеряков отреагировал на задержание известной баскетболистки Елены Левченко. Ранее стало известно, что Левченко, которая выступала против президента Беларуси Александра Лукашенко, задержана за административное правонарушение и доставлена в милицию.

«Позорники задерживают самых достойных людей этой страны. Спортсмены, самое время проявить нашу солидарность. Один за всех и за одного!» — написал Мещеряков в «сториз» своего «инстаграма».

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.

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