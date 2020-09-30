Снытина: задержание Левченко не стало для нас сюрпризом

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина отреагировала на задержание известной баскетболистки Елены Левченко. Ранее стало известно, что Левченко, которая выступала против президента Беларуси Александра Лукашенко, задержана за административное правонарушение и доставлена в милицию.
«Её задержание не стало для нас сюрпризом. Мы все понимали, что это вполне возможно, поэтому Лена заключила контракт с адвокатом и готова к такому развитию. Зная Левченко, понимаю, что это не поумерит её пыла. Посмотрите, вчера спортивный журналист Сергей Щурко вышел на свободу и говорил, что он ни о чём не жалеет.
Не хочу говорить, что это добавит нам злости, но упёртости — точно. Если они пошли на такие меры, значит, наши действия оказывают на них влияние» — приводит её слова Tut.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
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