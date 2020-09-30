В Беларуси на 15 суток арестовали Елену Левченко, которая выступала против Лукашенко

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко получила 15 суток ареста, сообщает by.tribuna.



Открытое судебное заседание прошло в суде Ленинского района. 30 сентября Елена была задержана в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы).



Её обвинили по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).



Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в Беларуси и за проведение повторных выборов, она также входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши. Среди почти 700 спортсменов, подписавших это письмо, Егор Мещеряков, Александра Герасименя и множество других звёзд белорусского спорта.



Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.



Входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта — Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.