Друг Леброна: Джеймс станет величайшим в истории, если выиграет титул

Друг форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса заявил, что победа в финальной серии НБА сезона-2019/2020 с «Майами Хит» поставит его знакомого на первое место в рейтинге величайших баскетболистов в истории. Сейчас это звание преимущественно отдают Майклу Джордану.

«Этот финал не о противостоянии Леброна и «Хит». Этот финал посвящён его наследию. Если Леброн выиграет титул, он станет величайшим баскетболистом в истории», — цитирует The Athletic человека, который знал Леброна лично в течение многих лет.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».