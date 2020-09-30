Ясикявичюс объяснил, почему возглавил «Барселону», а не «Фенербахче» или другие клубы

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс объяснил, почему он в межсезонье выбрал работу именно в каталонском клубе.



«Насколько я понял, клуб твёрдо решил пойти на перемены. С того момента, как они связались со мной, я постарался оценить, сможем ли мы работать вместе. Я действительно хотел работать с людьми, которым доверял. Я очень дорожу своей командой тренеров, они очень важны для меня. Клуб разрешил мне поработать с ними. С тех пор дела пошли очень хорошо.



У меня были предложения не только от «Фенербахче», но и от других команд. Однако, честно говоря, состав «Барселоны» мне понравился больше. Мне очень нравится Ник Калатес, и я знал, что у нас будет возможность добавить других игроков в состав. Все сложилось естественно и легко», — цитирует Ясикявичюса Eurohoops.