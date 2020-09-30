«Бавария» и «Милан» сыграют без зрителей

Баскетбольный клуб «Бавария» проведёт матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги с итальянским «Миланом» при пустых трибунах, сообщает Eurohoops.



Решающим фактором для такого решения стало число заражённых коронавирусом за последнюю неделю. По данным администрации города Мюнхена, оно было выше критического значения на 35 новых инфицированных на 100 тысяч жителей. Сообщалось, что это значение должно быть ниже этого числа на протяжении трёх дней до матча, чтобы зрители получили право присутствовать на трибунах.



Встреча «Баварии» и «Милана» состоится в пятницу, 2 октября.



Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал о запасных планах организации в отношении проведения сезона, если число заболевших коронавирусом достигнет критического уровня. Сезон Евролиги-2019/2020 стартует 1 октября.