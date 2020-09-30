«Локомотив-Кубань» с победы начал выступления в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Антверп Джайентс» в матче первого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).
Гости удачно начали матч, выиграв первый игровой отрезок со счётом 21:17. Вторая десятиминутка также осталась за игроками «Антверпа» — к большому перерыву счёт на табло был 45:40 в пользу бельгийского клуба.
В третьей четверти краснодарской команде удалось совершить рывок и не только отыграть отставание, но и повести в счёте с разницей в пять очков. В заключительной четверти хозяева паркета также оказались сильнее.
Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Джордан Кроуфорд, набравший 21 очко. В составе гостей 15 очков на свой счёт записал Кеннет Смит.
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