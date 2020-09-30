Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Локомотив-Кубань» с победы начал выступления в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» с победы начал выступления в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Антверп Джайентс» в матче первого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).

Гости удачно начали матч, выиграв первый игровой отрезок со счётом 21:17. Вторая десятиминутка также осталась за игроками «Антверпа» — к большому перерыву счёт на табло был 45:40 в пользу бельгийского клуба.

В третьей четверти краснодарской команде удалось совершить рывок и не только отыграть отставание, но и повести в счёте с разницей в пять очков. В заключительной четверти хозяева паркета также оказались сильнее.

Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Джордан Кроуфорд, набравший 21 очко. В составе гостей 15 очков на свой счёт записал Кеннет Смит.

Еврокубок. Группа C. 1-й тур
30 сентября 2020, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
89 : 72
Антверп Джайентс
Антверпен, Бельгия
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 21, Уильямс - 19, Каммингс - 17, Ильницкий - 9, Кузминскас - 7, Martiuk - 6, Мотовилов - 6, Линч - 4, Долинин, Емченко, Калинов, Сычков
Антверп Джайентс: Smith - 15, Бранч - 13, Дудзински - 12, Кестелот - 8, Блейэнберг - 6, Jenkins - 5, Донкор - 5, Файе - 4, Ван ден Энд - 2, Рожьерс - 2
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020