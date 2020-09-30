Источник: Марк Газоль продолжит карьеру в «Барселоне»

Центровой Марк Газоль достиг договоренности о подписании контракта с «Барселоной», сообщает Sports Illustrated со ссылкой на испанских инсайдеров.
«Барселона» искала усиление на позицию центрового и мониторила рынок НБА. 35-летний Газоль давал понять, что не исключает возможности возвращения в Европу по семейным обстоятельствам. В прошлом сезоне Газоль выступал в составе «Торонто Рэпторс». Команда вылетела в плей-офф-2020 на стадии полуфинала Восточной конференции в серии с «Бостон Селтикс» (3-4). После проигрыша Газоль сказал, что хотел бы вернуться домой и увидеть семью, прежде чем обсуждать новый контракт с командой.
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс пока не подтвердил подписание контракта с Газолем.
Газоль провел два сезона в «Торонто», набирая 8,1 очка, 6,4 подбора и 3,5 передачи в 70 матчах. В сезоне-2018/2019 помог «Рэпторс» стать чемпионом НБА впервые в истории организации.
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