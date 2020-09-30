Пашутин и Камминс отреагировали на первую победу «Локомотива-Кубань» в Еврокубке

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и баскетболист краснодарской команды Уилл Каммингс прокомментировали победу в матче регулярного чемпионата Еврокубка с «Антверпом».
«Мы улучшили защиту, лучше сыграли с их шутерами. Мы хорошо работали в обороне и защищали кольцо. Лучше контролировали подборы. В нападении играли умнее и лучше двигали мяч. Эта победа очень важна. Это маленький шаг, но мы должны работать над улучшением своей игры и продвижением вперёд», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Еврокубка.
«Трудный матч. Они играли с нами, было сложно на протяжении трёх четвертей. Мы смогли снизить темп и получить подборы в защите. Это позволило нам легко переходить к атаке и получить несколько лёгких очков. Это и помогло нам чувствовать себя увереннее в конце матча», — добавил Уилл Каммингс.
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