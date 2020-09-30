Капитан ЦСКА оценил «Барселону» перед первым матчем сезона

Капитан ЦСКА Никита Курбанов поделилcя мнением перед первым матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».

«Что произошло в матче Единой лиги ВТБ с „Пармой“ (95:97)? Наверное, мы слишком рано решили, что игра закончена. И тут «Парма» начала забивать. Моментами это даже были не то чтобы сверхъестественные мячи, но довольно-таки неподготовленные. Это будет для нас очень хорошими уроком и встряской перед встречей с «Барселоной». Всё это лишний раз говорит о том, что мы не должны так относиться к игре: нужно играть с первой до последней минуты, несмотря на разницу в счете.

Состав по сравнению с прошлым годом кардинально у «Барселоны» не изменился. Мы прекрасно понимаем, на что способна «Барселона»: у соперника прекрасный подбор игроков, и каждый здесь может быть своеобразным икс-фактором. Поэтому в предстоящем матче от нас будут требоваться полнейшая концентрация и максимальная самоотдача", — цитирует Курбанова «Матч ТВ».