УНИКС с поражения начал выступления в Еврокубке

Казанский УНИКС на выезде уступил итальянской «Умане Рейер» в матче первого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 85:78 (19:21, 26:18, 27:16, 13:23) в пользу итальянского клуба.
Казанцы смогли уверенно начать встречу, выиграв первую десятиминутку со счётом 21:19, однако во второй четверти хозяевам паркета удалось выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 45:39 в пользу «Уманы Рейер».
В третьей четверти итальянский клуб сумел совершить рывок и увеличить отрыв до 17 очков. В заключительной четверти УНИКС предпринял попытку отыграться и в какой-то момент даже сократил отставание до пяти очков, однако времени казанцам не хватило.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Майкл Брамос, набравший 16 очков. В составе УНИКСа 25 очков на свой счёт записал Джамар Смит.
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