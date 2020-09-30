УНИКС с поражения начал выступления в Еврокубке

Казанский УНИКС на выезде уступил итальянской «Умане Рейер» в матче первого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 85:78 (19:21, 26:18, 27:16, 13:23) в пользу итальянского клуба.



Казанцы смогли уверенно начать встречу, выиграв первую десятиминутку со счётом 21:19, однако во второй четверти хозяевам паркета удалось выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 45:39 в пользу «Уманы Рейер».



В третьей четверти итальянский клуб сумел совершить рывок и увеличить отрыв до 17 очков. В заключительной четверти УНИКС предпринял попытку отыграться и в какой-то момент даже сократил отставание до пяти очков, однако времени казанцам не хватило.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Майкл Брамос, набравший 16 очков. В составе УНИКСа 25 очков на свой счёт записал Джамар Смит.