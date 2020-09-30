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УНИКС с поражения начал выступления в Еврокубке

УНИКС с поражения начал выступления в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС на выезде уступил итальянской «Умане Рейер» в матче первого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 85:78 (19:21, 26:18, 27:16, 13:23) в пользу итальянского клуба.

Казанцы смогли уверенно начать встречу, выиграв первую десятиминутку со счётом 21:19, однако во второй четверти хозяевам паркета удалось выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 45:39 в пользу «Уманы Рейер».

В третьей четверти итальянский клуб сумел совершить рывок и увеличить отрыв до 17 очков. В заключительной четверти УНИКС предпринял попытку отыграться и в какой-то момент даже сократил отставание до пяти очков, однако времени казанцам не хватило.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Майкл Брамос, набравший 16 очков. В составе УНИКСа 25 очков на свой счёт записал Джамар Смит.

Еврокубок. Группа A. 1-й тур
30 сентября 2020, среда. 21:45 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
85 : 78
УНИКС
Казань, Россия
Умана Рейер: Брамос - 16, Уотт - 14, Тонут - 11, Видмар - 10, Дэй - 10, де Николао - 7, Казарин - 6, Fotu - 4, Чаппел - 4, Стоун - 3, Маццола, Серелья
УНИКС: Смит - 25, Канаан - 16, Холланд - 14, Узинский - 9, Антипов - 7, Браун - 7, Razumov, Жбанов, Каймакоглу, Колесников, Сергеев, Уолтерс
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