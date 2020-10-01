Вассилис Спанулис удивил именем чемпиона НБА сезона-2019/2020

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис стал единственным игроком команды, который спрогнозировал победу «Майами Хит» в серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Gazzetta. Костас Слукас, Георгиос Принтезис, Шакил Маккиссик, Александр Везенков и Костас Папаниколау назвали в качестве победителя клуб из Лос-Анджелеса, хотя Папаниколау при этом допустил возможную сенсацию.
Ранее на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 — и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2.
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