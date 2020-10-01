Майки Луки Дончича — вторые самые продаваемые в НБА. Выше только Леброн Джеймс
Игровые майки форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса стали самыми продаваемыми в период рестарта сезона-2019/2020 в Орландо, сообщает инсайдер Йен Бэгли на своей странице в «Твиттере»
В Топ-5 также вошли майки защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, тяжёлого форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума и дейсвутюшего MVP НБА, форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
Майки «Лейкерс» заняли первое место в списке самой продаваемой клубной атрибутики. На втором месте – «Бостон», на третьем – «Чикаго Буллз».
Напомним, в серии финала НБА сезона-2019/2020 встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Лидер «Лейкерс» выступал в «Майами» в 2010-2014 годах и выиграл два титула.
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