В «Химках» рассказали о шансах Шведа принять участие в первом матче сезона Евролиги

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что шансы защитника Алексея Шведа сыграть в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» равны 50 на 50.
«Алексей индивидуально тренируется уже продолжительный период времени,. Возможно, в четверг он подключится к общей группе. Всё зависит от его самочувствия, насколько его беспокоит микронадрыв. Так что шансы на его участие в игре с «Панатинаикосом» примерно 50 на 50. Мы давно не играли в Евролиге и соскучились по большому европейскому баскетболу. При всех наших сложностях и проблемах постараемся показать максимум, порадовать наших болельщиков и, надеюсь, сами получим удовольствие от процесса. Важно начать евросезон с домашнего успеха», — приводят слова Астахова «Известия».
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