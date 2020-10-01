«Это позор». Стив Керр отреагировал на дебаты Трампа с Байденом и увольнение Дока Риверса

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о дебатах кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, а также поделился мнением об увольнении Дока Риверса с поста главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс».
«Я смотрел около 45 минут, а затем выключил. Это позор. Мне казалось, что я смотрю шоу Джерри Спрингера. Оно всё ещё выходит? Вот на что это было похоже.
Новости об увольнении Дока Риверса поразили меня. Его голос так важен. В нынешнем общественном движении его слова были такими сильными, а его лидерство — мощным и важным. Я просто хочу поблагодарить Дока. Надеюсь, он снова станет главным тренером, но я просто хочу поблагодарить его за лидерство", — цитирует Керра обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер на своей странице в «Твиттере».
Многим игрокам НБА не понравилось поведение Трампа из-за постоянных попыток действующего президента США прервать или перекричать оппонента и ведущего. Модератор дебатов ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в течение всего эфира пытался перевести дискуссию в нормальный диалог. Байден во время выделенных ему минут обратился к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнёшься?» Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун».
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