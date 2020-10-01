Мещеряков: Леброн встал за права черного сообщества. В Беларуси такая же ситуация

Экс-игрок УНИКСа и сборной Беларуси Егор Мещеряков рассказал о шагах по привлечению международного внимания к ситуации, когда знаметитая баскетболиста Елена Левченко получила 15 суток ареста.



«Я с 2019 года состою в комиссии спортсменов ФИБА. Сегодня у меня был разговор с председателем комиссии, легендой европейского и мирового баскетбола, 14-кратным участником Матча всех звезд НБА Дирком Новицки. Он понимает, что происходит с Леной, понимает про арест. Все члены комиссии спортсменов ФИБА уже уведомлены о случившемся. Они намерены поговорить с генсеком ФИБА, чтобы вывести ситуацию на высший баскетбольный уровень.



Также я разговаривал с агентом Лены, он заверил меня, что донесет случай с Левченко до структур женской НБА. Полагаю, международная поддержка у нас будет больше, чем поддержка спортивного сообщества изнутри. Потому, что на кухнях за нас 90 процентов, но публичной поддержки у нас единицы.



Люди бояться. К тому же люди ограничены в сознании и понимании вещей. В США одна журналистка заявила гению баскетбола Леброну Джеймсу — иди лучше постучи мячом по площадке, нечего тебе в политику лезть и рассуждать о высоких материях. Естественно, её все высмеяли. Леброн встал за права черного сообщества, на что имел полное право. В Беларуси, в принципе, такая же ситуация. Те, кто говорит баскетболистам — не лезьте, занимайтесь только оранжевым мячом, далеко не правы. У каждого баскетболиста должна быть голова на плечах и понимание того, что происходит», — приводит слова Мещерякова «Прессбол».

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.



Входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта — Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.